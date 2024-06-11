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Война будет продолжаться: Зеленский назвал ключевое преимущество Путина

Президент призвал союзников помочь обеспечить блэкаут террора РФ

сегодня, 16:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор будет вынуждена искать путь к настоящему миру только тогда, когда ее ограничат в возможности терроризировать соседей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Война будет продолжаться: Зеленский назвал ключевое преимущество Путина

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, война продолжается только потому, что российский диктатор Владимир Путин имеет возможность продолжать террор, удары и вести боевые действия в целом.

"Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия наконец будет вынуждена искать путь к настоящему миру. Потому что это ключевое преимущество Путина: ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны", — заявил Владимир Зеленский.

Лидер украинцев добавил, что Украина и ее союзники должны "обеспечить блэкаут российскому террору", чтобы достичь настоящего мира.

Отметим, Владимир Зеленский также заявил, что вопрос о мобилизации вызывает активное обсуждение в украинском обществе. Но, если граждане хотят сохранить свое государство, то нужно его отстоять.             

Лидер украинцев также ответил на вопрос, сможет ли Украина мобилизовать достаточное количество солдат и офицеров, чтобы освободить свою землю от россиян с помощью систем и вооружений.

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Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали о главном разочаровании Зеленского перед саммитом мира в Швейцарии.




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