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Россия обстреляла родильное отделение на Запорожье, погиб младенец (ФОТО)

На месте работают спасатели

сегодня, 09:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Страна-агрессор обстреляла ракетами родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожской области, погиб младенец. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Россия обстреляла родильное отделение на Запорожье, погиб младенец (ФОТО)

Обстрел Запорожья. Фото: ГСЧС

"Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца — убит младенец, который только что появился на белый свет", — написал Александр Старух.

Глава Запорожской области добавил, что на месте работают спасатели. 

По информации ГСЧС, в результате российских обстрелов разрушен корпус родильного отделения. Женщина и врач подразделениями ГСЧС спасены из-под обломков здания. По предварительной информации, под завалами никого больше нет.

Стоит отметить, что в последнее время российские оккупанты активизировали обстрелы прифронтовых городов и сел на Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российская сторона в 2019 году во время договоренностей, заключенных в Сочи, взяла на себя ответственность по "зачистке" отдельных районов Сирии от террористов. Но не выполняет их, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. И предупредил, что Турция сама может предпринять "необходимые шаги против террористов". О чём говорят подобные заявления Эрдогана? Как ситуация может развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Россия обстреляла родильное отделение на Запорожье, погиб младенец (ФОТО) - фото 2
Россия обстреляла родильное отделение на Запорожье, погиб младенец (ФОТО) - фото 3
Россия обстреляла родильное отделение на Запорожье, погиб младенец (ФОТО) - фото 4



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