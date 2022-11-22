Предупреждение Путину от Эрдогана: о чем оно говорит – как ситуация в Сирии может развиваться дальше

Российская сторона в 2019 году во время договоренностей, заключенных в Сочи, взяла на себя ответственность по "зачистке" отдельных районов Сирии от террористов. Но не выполняет их, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. И предупредил, что Турция сама может предпринять "необходимые шаги против террористов". О чём говорят подобные заявления Эрдогана? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

В нынешних условиях можно только посочувствовать курдскому населению северной Сирии и Северного Ирака

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик поясняет:

"Курдские вооружённые отряды – важнейший стратегический противник Реджепа Тайипа Эрдогана и его политической силы, опирающейся на установки умеренного исламизма, турецкого традиционализма и пантрюркизма. Те, кто в преддверии предстоящих в 2023 году в Турции общенациональных выборов делает ставку на усиление террористических актов, бумерангом получает мощнейший ответ".

По словам эксперта, руководство Турции использует трагические события, связанные с осуществлением террористических актов на турецкой территории, для нанесения сокрушительных ударов по своим стратегическим противникам в контролируемых курдскими вооружёнными отрядами прилегающих к Турции регионах Сирии и Ирака. Тем самым, акцентирует профессор, оно консолидирует свой электорат, показывая свою решимость "защищать единство Турции", поддерживать и расширять геополитические амбиции турецкого государства.

"Звучащая при этом открытая острая критика в адрес США, а не только их младших партнёров в Европе (прежде всего Франции, Швеции и Финляндии), в ещё большей степени призвана показать особую геополитическую субъектность Турции в современном мире, – отмечает Валентин Якушик. – Критика же в адрес российского руководство за его "отступление от сочинских договорённостей 2019 года" по очищению прилегающих к Турции территорий от террористов преследует цели показать "равноудалённость" официальной Анкары от различных центров геополитической власти и "принципиальность турецкой суверенной демократии". Ясно, что в турецко-российских сочинских договорённостях у каждой из сторон было различное понимание "террористов". Для Турции это были, прежде всего, курдские вооружённые формирования. А для российского руководства – открытые противники сирийского правительства Башара Хафеза аль-Асада в лице радикальных исламистов и прозападных сил".

При этом, продолжает эксперт, курдские сепаратисты и автономисты-регионалисты рассматривались как "промежуточные силы", как стратегические противники Турции, вступившие в тактический союз с США, но которые могут быть в любой момент оставлены Соединёнными Штатами на произвол судьбы. Поэтому воевать с ними россияне не собирались, а предоставляли возможность Турции и США конфликтовать между собой на территории, находящейся под контролем курдских вооружённых формирований.

"В нынешних условиях можно только посочувствовать курдскому населению северной Сирии и Северного Ирака, так как они оказываются "разменной монетой" в глобальных и региональных военно-политических играх. Официальная Турция, лавируя между геополитическими целями США и российского руководства, будет усиливать давление на курдские де-факто региональные власти и их вооружённые формирования. И тем самым будет формировать новое соотношение политических сил внутри Турции, подчёркивая ее особую независимую роль в Евразии и в незападном мире в целом", – прогнозирует Валентин Якушик.

Когда нужно, Эрдоган выражает комплименты Путину, а когда нужно – критикует его

Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько считает, что критика Эрдогана в адрес Путина подтверждает фокусировку турецкого лидера исключительно на интересах своей страны в реализации внешней политики.

"Когда нужно, Эрдоган выражает комплименты Путину, а когда нужно – критикует его. В данном случае речь идет о курдах, желающих создать собственное государство. Их количество примерно такое же, как и украинцев, а проживают они на территориях Турции, Ирака, Ирана и Сирии. Если позволить им создать собственное государство, то Турция лишится около 20% своей территории", – поясняет эксперт.

Конечно, это не входит в планы Эрдогана. И он вынужден бороться с самыми радикальными курдами, называя их террористами, поясняет Владимир Манько.

"Между ним и Путиным была договоренность о демилитаризации радикальных курдов, которые находятся в Сирии, но Путин договоренности не выполняет, – продолжает эксперт. – Вот и приходится Эрдогану делать это самому, при этом обвиняя руководителя Кремля в бездействии. Может ли курдский вопрос изменить отношения между Россией и Турцией? Конечно, потому что это вопрос национальной безопасности для Турции. Если помочь Эрдогану в нейтрализации этой угрозы – будешь ему другом, а если будешь помогать курдам – будешь врагом".

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