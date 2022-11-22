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Предупреждение Путину от Эрдогана: о чем оно говорит – как ситуация в Сирии может развиваться дальше

Официальная Турция, лавируя между геополитическими целями США и российского руководства, будет усиливать давление на курдские де-факто региональные власти и их вооружённые формирования

сегодня, 13:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Российская сторона в 2019 году во время договоренностей, заключенных в Сочи, взяла на себя ответственность по "зачистке" отдельных районов Сирии от террористов. Но не выполняет их, заявил турецкий президент Реджеп Тайип ЭрдоганИ предупредил, что Турция сама может предпринять "необходимые шаги против террористов". О чём говорят подобные заявления Эрдогана? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Предупреждение Путину от Эрдогана: о чем оно говорит – как ситуация в Сирии может развиваться дальше

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

В нынешних условиях можно только посочувствовать курдскому населению северной Сирии и Северного Ирака

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик поясняет:

"Курдские вооружённые отряды – важнейший стратегический противник Реджепа Тайипа Эрдогана и его политической силы, опирающейся на установки умеренного исламизма, турецкого традиционализма и пантрюркизма. Те, кто в преддверии предстоящих в 2023 году в Турции общенациональных выборов делает ставку на усиление террористических актов, бумерангом получает мощнейший ответ".

По словам эксперта, руководство Турции использует трагические события, связанные с осуществлением террористических актов на турецкой территории, для нанесения сокрушительных ударов по своим стратегическим противникам в контролируемых курдскими вооружёнными отрядами прилегающих к Турции регионах Сирии и Ирака. Тем самым, акцентирует профессор, оно консолидирует свой электорат, показывая свою решимость "защищать единство Турции", поддерживать и расширять геополитические амбиции турецкого государства.

"Звучащая при этом открытая острая критика в адрес США, а не только их младших партнёров в Европе (прежде всего Франции, Швеции и Финляндии), в ещё большей степени призвана показать особую геополитическую субъектность Турции в современном мире, – отмечает Валентин Якушик. – Критика же в адрес российского руководство за его "отступление от сочинских договорённостей 2019 года" по очищению прилегающих к Турции территорий от террористов преследует цели показать "равноудалённость" официальной Анкары от различных центров геополитической власти и "принципиальность турецкой суверенной демократии". Ясно, что в турецко-российских сочинских договорённостях у каждой из сторон было различное понимание "террористов". Для Турции это были, прежде всего, курдские вооружённые формирования. А для российского руководства – открытые противники сирийского правительства Башара Хафеза аль-Асада в лице радикальных исламистов и прозападных сил".

При этом, продолжает эксперт, курдские сепаратисты и автономисты-регионалисты рассматривались как "промежуточные силы", как стратегические противники Турции, вступившие в тактический союз с США, но которые могут быть в любой момент оставлены Соединёнными Штатами на произвол судьбы. Поэтому воевать с ними россияне не собирались, а предоставляли возможность Турции и США конфликтовать между собой на территории, находящейся под контролем курдских вооружённых формирований.

"В нынешних условиях можно только посочувствовать курдскому населению северной Сирии и Северного Ирака, так как они оказываются "разменной монетой" в глобальных и региональных военно-политических играх. Официальная Турция, лавируя между геополитическими целями США и российского руководства, будет усиливать давление на курдские де-факто региональные власти и их вооружённые формирования. И тем самым будет формировать новое соотношение политических сил внутри Турции, подчёркивая ее особую независимую роль в Евразии и в незападном мире в целом", – прогнозирует Валентин Якушик.

Когда нужно, Эрдоган выражает комплименты Путину, а когда нужно – критикует его

Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько считает, что критика Эрдогана в адрес Путина подтверждает фокусировку турецкого лидера исключительно на интересах своей страны в реализации внешней политики.

"Когда нужно, Эрдоган выражает комплименты Путину, а когда нужно – критикует его. В данном случае речь идет о курдах, желающих создать собственное государство. Их количество примерно такое же, как и украинцев, а проживают они на территориях Турции, Ирака, Ирана и Сирии. Если позволить им создать собственное государство, то Турция лишится около 20% своей территории", – поясняет эксперт.

Конечно, это не входит в планы Эрдогана. И он вынужден бороться с самыми радикальными курдами, называя их террористами, поясняет Владимир Манько.

"Между ним и Путиным была договоренность о демилитаризации радикальных курдов, которые находятся в Сирии, но Путин договоренности не выполняет, – продолжает эксперт. – Вот и приходится Эрдогану делать это самому, при этом обвиняя руководителя Кремля в бездействии. Может ли курдский вопрос изменить отношения между Россией и Турцией? Конечно, потому что это вопрос национальной безопасности для Турции. Если помочь Эрдогану в нейтрализации этой угрозы – будешь ему другом, а если будешь помогать курдам – будешь врагом".

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Источник: https://comments.ua/
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