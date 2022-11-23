Кремль собирается спровоцировать нападение на одну из областей России: в ISW раскрыли подробности

Москва создает информационные предпосылки для нападения под чужим флагом в Белгородской области РФ. Как передает издание "Комментарии", такой прогноз озвучили аналитики Института изучения войны.

Российская авиация. Фото: GETTY IMAGES

Американские эксперты считают, что Кремль, похоже, создает информационные предпосылки для нападения под чужим флагом в Белгородской области (РФ), вероятно, пытаясь восстановить общественную поддержку войны в Украине.

При этом ISW отмечает, что кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отметили, что оккупантам необходимо восстановить контроль над Купянском Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения со стороны Украины.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры, демонстрирующие строительство фортификационных сооружений линии "Засечная" на границе между Украиной и Белгородской областью.

А финансист ЧВК Евгений Пригожин объяснил, что "Вагнер" строит "Засечную линию" после изменения названия с "Линии Вагнера", поскольку "многим в России не нравится деятельность частной военной компании "Вагнер".

Аналитики отмечают, что российские заявления о неизбежном нападении Украины на Белгородскую область являются абсурдными и направлены лишь на то, чтобы запугать широкую общественность для поддержки войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что наступает самое некомфортное время года для ведения боевых действий, зима в данном случае на стороне украинской армии, следовательно, у Украины появится еще больше преимуществ на поле боя с россиянами. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.





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