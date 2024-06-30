Россия незаконно удерживает тысячи украинцев: Лубинец назвал, кого труднее всего вернуть

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Slava Kot
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия незаконно удерживает более 14 тыс. граждан Украины. По его словам, одну из категорий украинцев очень сложно вернуть из России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников
Уполномоченный по правам человека прокомментировал возвращение из российского плена 10 граждан Украины, в частности, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, священников Украинской греко-католической церкви Богдана Гелеты и Ивана Левицкого. По словам Лубинца, существует три категории украинцев, которые незаконно удерживает Россия.
Дмитрий Лубинец объяснил, что обычно Украина обменивает военнопленных, однако с гражданскими более сложная ситуация, ведь в таком случае не происходит обмен.
Также уполномоченный по правам человека напомнил, что Украина пытается вернуть 20 тыс. детей и "десятков тысяч" людей, считающихся пропавшими без вести.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МВД объяснили, имеют ли военнопленные право на демобилизацию.
Также "Комментарии" писали об азиатской стране, которая обратилась в РФ за компенсацией из-за смерти ее граждан на войне в Украине.
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