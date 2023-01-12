Россия не сможет поддерживать наступательные операции в 2023-м году: в США назвали причину

Нехватка боеприпасов будет препятствовать способности российских войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: Getty Images

Аналитики отметили, Министерство обороны (МО) России объявило 11 января, что начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов займет должность командующего военными действиями в рамках масштабных перестановок в российском командовании войны в Украине.

По мнению экспертов ISW, назначение Герасимова и общая реструктуризация командования, вероятно, частично имеют целью продемонстрировать как на международной арене, так и внутри России, преданность Кремля традиционным силовым структурам МО и готовность Путина вести длительную войну в Украине и возобновить наступательные операции.

Также, отмечают аналитики, это назначение, вероятно, способствует двум усилиям Кремля: попытке улучшить российское командование и управление для решающих военных усилий в 2023 году и политическому шагу, направленному на укрепление российского МО против вызовов со стороны российских военных блогеров и силовиков, таких как финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которые критикуют ведение войны Кремлем.

В отчете анализа боевых действий говорится и о том, что неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности российских войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

По имеющимся данным, ежедневная интенсивность артиллерийского огня России снизилась в некоторых районах на 75%, что является историческим минимумом с начала российского полномасштабного вторжения.

Российские источники тоже все чаще признают, что дефицит российских боеприпасов и снабжения существенно ограничивает способность российских войск продвигаться вперед.

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