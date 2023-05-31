Россия не ожидает контрнаступление на Бахмут и выводит вагнеровцев – эксперт

Военный эксперт и бывший генеральный директор Королевского института объединенных служб (RUSI) Майкл Кларк утверждает, что российские силы не ожидают украинских контрнаступательных действий на Бахмутском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.



Российские военные. Фото из открытых источников

Кларк утверждает, что группа "Вагнера", которая за более 10 месяцев захватила большую часть Бахмута начинает покидать город. До 5 июня вагнеровцев заменят разными российскими формированиями, в частности к ним будут принадлежать войска "ДНР", добровольческие десанты и моторизованные бригады.

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"Россияне продвигаются к Бахмуту достаточно слабыми силами, что говорит мне о том, что россияне не ожидают, что на них там нападут. Поскольку он не имеет стратегической ценности, он никогда не имел", — считает Майкл Кларк.

Несмотря на выход из Бахмута, город до сих пор полностью не контролируется российскими силами. Одну из его частей, которая являлась главным местом боев, до сих пор контролируют украинские военные.

Военный эксперт считает, что сейчас войска со стороны Украины и России передислоцируются в ожидании масштабного контрнаступления.

"Это немного похоже на стол для рулетки. Колесо крутится, и пора делать ставки. Поэтому все передвигают свои фишки на столе, когда маленький шар остановится в ячейке с числом: тогда действительно начнется наступление", — говорит Майкл Кларк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова украинского военно о выходе вагнеровцев из Бахмута. По его мнению, россияне заменяют наемников из ППК "Вагнер" на военные подразделения, которые уже терпели поражение на Киевщине, а впоследствии и на Херсонщине.

Также "Комментарии" писал об анализации Института изучения войны, указывающего на перемещение российских войск на востоке Украины.