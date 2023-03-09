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Россия назвала массовые ракетные удары по Украине "возмездием"

Минобороны Российской Федерации отреагировало на массовый террористический удар своей армии по территории Украины.

сегодня, 14:04
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Автор:

Slava Kot

В ночь на 9 марта Россия осуществила очередной массовый ракетный обстрел Украины, выпустив 81 ракету. В результате российской агрессии ранены и погибли. Для Украины это трагедия, тогда как Россия назвала такой шаг "возмездием". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия назвала массовые ракетные удары по Украине "возмездием"

Запуск ракет. Фото из открытых источников

В ночь на 9 марта воздушная тревога охватила всю территорию Украины. А российские оккупанты нанесли удары по Львовской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской областям и по городу Киев. Также взрывы и работу ПВО слышали в других населённых пунктах Украины. В ходе атаки со стороны Российской Федерации была выпущена 81 ракета и 8 беспилотных аппаратов иранского производства.


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Часть из них ВСУ удалось сбить, однако некоторые ракеты достигли своих целей. В Киеве известно о нескольких пострадавших, а в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилой дом. По состоянию на 14:00 известно о пяти погибших.

Как оказалось, такие преступные и террористические действия Россия называет "возмездием".

"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", — заявили в Минобороны России о сегодняшних ударах по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон не хочет передать материалы о военных преступлениях России в международные суды. Министерство обороны США объяснило это угрозой для американцев.

Также "Комментарии" писали, что в Украине ответили на тревожные слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о падении города Бахмут на востоке страны.



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Источник: https://t.me/rian_ru/196438
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