Россия назвала массовые ракетные удары по Украине "возмездием"

В ночь на 9 марта Россия осуществила очередной массовый ракетный обстрел Украины, выпустив 81 ракету. В результате российской агрессии ранены и погибли. Для Украины это трагедия, тогда как Россия назвала такой шаг "возмездием". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Запуск ракет. Фото из открытых источников

В ночь на 9 марта воздушная тревога охватила всю территорию Украины. А российские оккупанты нанесли удары по Львовской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской областям и по городу Киев. Также взрывы и работу ПВО слышали в других населённых пунктах Украины. В ходе атаки со стороны Российской Федерации была выпущена 81 ракета и 8 беспилотных аппаратов иранского производства.

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Часть из них ВСУ удалось сбить, однако некоторые ракеты достигли своих целей. В Киеве известно о нескольких пострадавших, а в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилой дом. По состоянию на 14:00 известно о пяти погибших.

Как оказалось, такие преступные и террористические действия Россия называет "возмездием".

"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", — заявили в Минобороны России о сегодняшних ударах по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон не хочет передать материалы о военных преступлениях России в международные суды. Министерство обороны США объяснило это угрозой для американцев.

Также "Комментарии" писали, что в Украине ответили на тревожные слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о падении города Бахмут на востоке страны.