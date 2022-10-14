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Россия назвала дату завершения ремонта Крымского моста

Власти РФ обнародовали, когда хотят закончить ремонт разрушенного моста, соединявшего Россию и аннексированный Крым.

сегодня, 11:21
Автор:

Slava Kot
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На сайте российского правительства было опубликовано документы с датой завершения ремонта российского моста. Из этих сообщений становится ясно, что власти РФ планируют завершить работу по восстановлению моста к июлю 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Россия назвала дату завершения ремонта Крымского моста

Последствия взрыва в Крымском мосту. Фото со спутника MAXAR

8 октября на Крымском мост и произошел взрыв, в результате которого было разрушено несколько пролетов сооружения. Этот инцидент вызвал оживленное обсуждение в обществе как в украинском, так и в российском.

Крымский мост – это один из проектов, которым гордился российский президент Владимир Путин, ведь ему удалось воплотить план о дорожном сообщении между Россией и аннексированным Крымским полуостровом. Раньше существовали проекты во времена СССР по строительству моста, но они так и не были реализованы.

Мост открывал Владимир Путин и заявлял, что даже птичка здесь не сможет пролететь незаметно. Поэтому, разрушение моста нанесло значительный имиджевый ущерб для российского диктатора. Теперь РФ хочет максимально быстро отремонтировать мост и в официальном документе планирует завершить работу к июлю 2023 года.

По версии российских спецслужб за взрыв на мосту произошел из-за ехавшей по мосту фуры. Кроме того, в сети попало видео с грузовиком, а также обнародовано имя и фото водителя машины. Украина не сообщила официально, что она стоит за взрывами на мосту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о разных мнениях экспертов относительно того, кто и как именно взорвал Крымский мост.

Также "Комментарии" писали, что за версию Жданова Россия будет мстить за Крымский мост.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/crimea-bridge-repairs-be-finished-by-july-2023-russian-government-document-2022-10-14/
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