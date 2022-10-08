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Россия назначила противника для Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

В РФ назначили своего командующего.

сегодня, 16:58
Автор:

Slava Kot
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Российская Федерация решила назначить генерала армии РФ Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировкой российских войск, который будет заниматься так называемой "специальной военной операцией". Об этом назначении сообщает BBC со ссылкой на русские СМИ.

Россия назначила противника для Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Генерал армии РФ Сергей Суровикин. Фото с открытых источников

Россия последние несколько недель терпит все большее поражение как на восточном и южном фронте. ВСУ удачно освобождают и зачищают территории. Кроме того, в Российской Федерации неудачно проходит частичная мобилизация, заставившая граждан РФ убегать в другие страны, а 8 октября был взорван Крымский мост.

Все это заставляет руководство РФ прибегать к каким-либо действиям. Именно поэтому министр обороны России Сергей Шойгу назначил своим указом Сергея Суровикина руководителем Объединенной группировки российских войск на территории так называемой "специальной военной операции", то есть войной в Украине.

Российский генерал стал командующим военно-воздушными силами РФ в 2017 году, в том же году Суровкин принимал участие в командовании армией России в Сирии.

Также российский военный уже успел побывать в Украине, ведь руководил боями в населенных пунктах Горное и Золотое, которые находятся на территории Луганской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о проблемах ВСУ , связанных с интернет-связью от Starlink. Устройства Макса плохо работают на оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали уничтоженный российский танк, который уже должен быть в музее, ведь эту технику начали выпускать еще 60 лет назад. На видео можно увидеть танк Т-62, который уже несколько лет был списан и находился на складах в РФ.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/live/news-62974097
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