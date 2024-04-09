Россия наступает тактикой двойного удара: какой город в опасности

Российские оккупационные войска применяют тактику двойного удара во время штурмов Часового Яра Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитик немецкого издания "BILD" Юлиан Рёпке на основе анализа открытых данных.

Наступление России. Фото из открытых источников

Эксперт изучил маневры ВС РФ под Часовым Яром за последние 10 дней. По его словам, тактику двойного удара (double push) Россия применяла и раньше во время захвата украинских городов и сел. Она заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе.

"В битве за Часов Яр российские войска вторжения пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т.д.) тактику двойного удара: клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока", — пишет Рёпке.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россия еще только готовит большое массированное наступление, а российские военные уже активизировали наступательные операции вдоль всей линии фронта в Украине. Из-за задержки с предоставлением военной помощи США, украинским защитникам придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения касательно приоритетности в обороне.

Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация на нынешней стадии российско-украинской войны остается крайне сложной для Украины. Противник не только давит вдоль всей линии фронта и терроризирует дронами и ракетами нашу энергосистему, а также целенаправленно стирает с лица земли мирные города, но и явно готовит новую волну наступления. Украина, в свою очередь, пытается ослабить вражеский потенциал своими дроновыми ударами, которые приобретают всё более дальнобойный оттенок. Но нам катастрофически не хватает помощи партнеров, о чем периодически пишут сами западные медиа. Специально для портала "Комментарии" эксперты проанализировали происходящее в данный момент на военных и дипломатических фронтах нашей войны.



