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РФ готовит наступление, в США рассказали, какие решения придется принимать Украине

В ISW предупреждают, ВСУ придется принимать сложные оборонительные решения, чтобы отбить новое наступление РФ

сегодня, 07:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия еще только готовит большой массированное наступление, а российские военные уже активизировали наступательные операции вдоль всей линии фронта в Украине. Из-за задержки с предоставлением военной помощи США, украинским защитникам придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения касательно приоритетности в обороне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

РФ готовит наступление, в США рассказали, какие решения придется принимать Украине

Наступление России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий. В частности, 4 апреля армия РФ провела механизированную атаку ротного уровня в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Ее результаты свидетельствуют, что военные агрессора успешно компенсируют вероятное увеличение потерь в живой силе и технике. Президент Владимир Зеленский и высокопоставленные украинские военные недавно предупредили, что задержки с предоставлением странами Запада военной помощи, заставили Украину уступить инициативу на поле боя России. По их словам, украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону, не зная, когда и какую помощь получит страна.

По оценкам ISW, задержки с предоставлением западной военной помощи, заставляют украинских военных накапливать материальные средства.

"Украинским силам придется принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала либо планирования будущих контрнаступательных операций. Причиной являются затяжные дебаты в США вокруг пакета военной помощи", — говорится в отчете ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — кроме собственно фронтовых событий, где ситуация для Украины довольно сложная, особенно в Донецкой области, где россияне усиленно атакуют, бои ведутся и дистанционно (с помощью ракет и беспилотников, причем последними мы наводим "шороха" в стране-агрессоре), а также на дипломатических аренах. Эксперты оценили специально для портала "Комментарии", что происходит сейчас на всех фронтах российско-украинской войны.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-7-2024
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