Россия наступает: Сырский назвал два ключевые преимущества врага

Российские войска ведут активные штурмовые действия сразу на нескольких направлениях фронта. У агрессора есть серьёзное преимущество в воздухе и артиллерии. Как передает портал "Комментарии", об этом во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной. Враг не прекращает штурмовые действия на нескольких направлениях, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия, а также имеет значительное преимущество в артиллерийских снарядах", — заявил Александр Сырский.

Кроме того, генералы подробно обсудили насущные потребности Сил обороны Украины для сдерживания российских оккупантов и следующие этапы военной поддержки. Браун заверил в полной поддержке США Сил обороны Украины и продолжении практической помощи в борьбе с российским агрессором.

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Также издание "Комментарии" сообщало – октябрь оказался непростым для Украины. Наша страна потеряла достаточно существенные территории и, к сожалению, пока речь не идет о стабилизации ситуации на фронте. Россияне продолжают давить. В частности, хотя в Генштабе и отрицают эту информацию, DeepState сообщает, что РФ оккупировала Селидово и стремительно продвигаются дальше. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска снова продвинулись в Курской области РФ. Почему Украина потеряла столько территорий в октябре? Как стабилизировать ситуацию на фронте? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



