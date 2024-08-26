Россия нанесла «удар возмездия»: Минобороны врага выбрало нетипичную тактику

Сегодняшний ракетный удар по Украине не укладывается в типичный для России вариант "удара мести", отметил политический эксперт Александр Кочетков. Он обратил внимание, что этот удар не произошел в воскресенье, а именно в понедельник – рабочий день. При этом утром, когда происходит наибольшая нагрузка на энергетику. При этом эксперт добавил, что подавляющее большинство ударов было именно по энергетическим структурам, а не "правительственным домам и центрам принятия решений", как пугали российские пропагандисты.

Ракетный удар

"Вижу в этом влияние нового российского министра обороны Андрея Белоусова. Он экономист, то есть последовательный и действенный прагматик. А еще он законченный фанатик, адепт кремлевского православия. Для него нет гуманизма, милосердия и чего-то подобного, ибо он искренне считает эту войну своим "священным крестовым походом", — считает Кочетков.

Именно поэтому, по его мнению, под руководством Белоусова армия агрессора будет пытаться любой ценой разрушить нашу энергетику, спровоцировать гуманитарную катастрофу и поставить Украину на колени. Насколько это удастся, зависит от количества современных западных систем ПВО-ПРО, предоставляемых партнерами, и наличия ракет к ним, добавил эксперт.

А еще, подчеркивает Кочетков, действия России будут зависеть и от того, смогут ли ВСУ контратаковать вражеские аэродромы не десятками, а сотнями своих дальнобойных дронов — только количество поможет нанести действительно ощутимый удар по воздушно-космическим силам агрессора и его ракетным комплексам наземного базирования.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 26 августа Россия совершила очередную массированную атаку по территории Украины. Как указывает лейтенант и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, российская тактика ракетных ударов по Украине не изменилась, а главная цель – энергетика.



