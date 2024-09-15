Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове: количество пострадавших выросло

15 сентября Россия совершила очередную атаку по Украине. В результате удара по жилому многоэтажному зданию в Харькове известно по меньшей мере о 35 пострадавших.



Россия нанесла удар по Харькову. Фото из открытых источников

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о российском ударе по гражданской инфраструктуре в Немышлянском районе в Харькове. С начала была озвучена информация о трех пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до 25 человек. Кроме того, среди пострадавших оказались дети.

"Оккупанты ударили по Харькову. Есть повреждения гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе. На данный момент 25 пострадавших, из них — трое детей", — рассказал Синегубов.

Харьковский городской голова Игорь Терехов перед ударом сообщил, что в городе были слышны взрывы, а россияне совершили запуск КАБов. По его словам, идет пожар на месте попадания, в том числе и в жилом доме. Кроме того, Игорь Терехов озвучил новое количество пострадавших от удара России по многоэтажке в Харькове.

"Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Уже известно о 33 раненых мирных жителях многоэтажки. Враг попал в 10 этаж дома, пожар охватил четыре этажа — с 9-го по 12-й", — сообщил Терехов.

Из-за близости расположения к российской границе Харьков часто обстреливается армией РФ. Россияне атакуют город дронами-камикадзе, ракетами и КАБами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сгоревшую деревню на Харьковщине возвращаются люди. Что там происходит.



Также "Комментарии" писали о том, что харьковчанин арендовал квартиры в Киеве, чтобы корректировать удары по энергообъектам. Он расставлял "видеоловушки" и передавал данные российским спецслужбам через телеграмм-канал.