Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове: количество пострадавших выросло

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Slava Kot
15 сентября Россия совершила очередную атаку по Украине. В результате удара по жилому многоэтажному зданию в Харькове известно по меньшей мере о 35 пострадавших.
Россия нанесла удар по Харькову. Фото из открытых источников
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о российском ударе по гражданской инфраструктуре в Немышлянском районе в Харькове. С начала была озвучена информация о трех пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до 25 человек. Кроме того, среди пострадавших оказались дети.
Харьковский городской голова Игорь Терехов перед ударом сообщил, что в городе были слышны взрывы, а россияне совершили запуск КАБов. По его словам, идет пожар на месте попадания, в том числе и в жилом доме. Кроме того, Игорь Терехов озвучил новое количество пострадавших от удара России по многоэтажке в Харькове.
Из-за близости расположения к российской границе Харьков часто обстреливается армией РФ. Россияне атакуют город дронами-камикадзе, ракетами и КАБами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сгоревшую деревню на Харьковщине возвращаются люди. Что там происходит.
Также "Комментарии" писали о том, что харьковчанин арендовал квартиры в Киеве, чтобы корректировать удары по энергообъектам. Он расставлял "видеоловушки" и передавал данные российским спецслужбам через телеграмм-канал.
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