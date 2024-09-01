Россия нанесла ракетный удар по Харькову: в городе много пострадавших

1 августа Россия нанесла около 10 ракетных ударов по Харькову. Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Россия повредила объекты гражданской инфраструктуры. Также есть ранены, в частности дети.



Россия нанесла удар по Харькову. Фото из открытых источников

Олег Синегубов в Telegram рассказал, что Россия нанесла ракетный удар по трем локациям в Харькове: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, еще одна атака была близ Гидропарка в Киевском районе города. По словам Синегубова, разрушениям подверглись торговый центр, объект спортивной инфраструктуры и жилые дома. По предварительной информации, Россия использовала для ударов ракеты "Искандер".

Олег Синегубов также отметил, что из-за российских обстрелов Харькова 1 сентября, количество пострадавших возросло до 41, среди них — пятеро детей.

На российский ракетный удар отреагировал президент Владимир Зеленский, призвавший мир найти необходимые силы, чтобы остановить российский террор. По словам президента, для этого нужна смелость лидеров, чтобы принять решение по защите Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил об ответе России на бои в Курской области. По его словам, это будет не один шаг, а серия мер.

Также "Комментарии" писали о политологе Андрее Пионтковском, который отметил, что Россия может запугивать Украину только ракетными обстрелами после событий в Курской области. По словам политического эксперта, это решение недолговременно, ведь Москва не имеет большого запаса ракет, а Украина улучшает свои позиции ПВО и получает западную военную технику.

