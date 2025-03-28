Россия нанесла новый удар по ГТС "Суджа": в чем просчитались оккупанты

Российские оккупационные войска нанесли новый удар по газотранспортной системе "Суджа". Уже традиционно россияне поспешили обвинить в обстреле Украину. Вот только, как всегда, заврались. Об этом у себя в Telegram рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

ГТС "Суджа". Фото: из открытых источников

"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" в Курской области", — написал он.

В российскому оборонном ведомстве уже успели отрапортовать о том, что 28 марта около 10.20 якобы ВСУ нанесли удар из РСЗО "HIMARS" по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого якобы "произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен".

При этом россияне выпустили из внимания один момент – как напомнил Коваленко, газотранспортную систему "Суджа" захватчики не контролируют.

Стоит напомнить, газоизмерительная станция "Суджа" расположена в 600 метрах от украинской границы – вблизи одноименного пункта пропуска. После Курской области газопровод заходит в Сумскую область и тянется до Ужгорода.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска захватили Суджу в Курской области и ведут боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что армия РФ попытается создать буферную зону вблизи российско-украинской границы. Как передает портал "Комментарии", говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – решения по выходу украинских войск из Суджи и отказ от ведения уличных боев были правильными, поскольку это позволяет минимизировать потери. Об этом заявил военный эксперт, ветеран морской пехоты полковник Юрий Микуляк в эфире КИЕВ24.



