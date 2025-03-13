Действительно ли Суджа теперь под контролем РФ: в США показали карту

Российские войска захватили Суджу в Курской области и ведут боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что армия РФ попытается создать буферную зону вблизи российско-украинской границы. Как передает портал "Комментарии", говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото Института изучения войны

Обнародованные 12 марта геолокационные кадры указывают на то, что армия РФ недавно захватила Суджу и продвинулась к южному району села Заолешенский (к северо-западу от Суджи). Связанный с ГУР Минобороны Украины источник отметил, что украинские войска начали отход из Суджи.

Российские военные блогеры приписывают захват города подразделениям 11-й воздушно-десантной бригады, 22-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) и 2-й бригады спецназа (Главного управления военной разведки Генштаба ВС РФ). По словам блогеров, российские войска проводят "зачистки" в населенном пункте.

Обнародованные 11 марта геолокационные кадры показывают, что армия РФ недавно продвинулась на запад от села Басовка (к западу от Суджи через международную границу в Сумской области).

Блогеры утверждают, что российские войска продвинулись в районе Свердликово (к северо-западу от Суджи), к западу от Казачьей Локни (к северу от Суджи), в пределах Заолешенки, в пределах юго-восточной Гончаровки (к западу от Суджи), к западу от Куриловки, к северу от Гуево (оба к югу от Суджи), а также к юго-западу от Журавки (к западу от Суджи в Сумской области) и к западу от Александрии (к югу от Суджи в Сумской области).

Российские военные блогеры утверждали, что бои идут в районе Заолешенки, Гончаровки и Гуево, а также по ту сторону международной границы в Сумской области возле Журавки, Новенького и Басовки (все — к западу от Суджи). Один из российских блогеров призвал создать буферную зону, — вероятно, в Сумской области, — после того, как российские войска вытеснят ВСУ из Курской области.

Российские блогеры 12 марта заявили, что украинские Силы обороны нанесли удары из реактивных систем HIMARS по войскам РФ в Курской области. В ISW не могут проверить эту информацию.

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