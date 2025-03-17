Планируемый ход: военный сказал, почему ВСУ не стали драться за Суджу

Решения по выходу украинских войск из Суджи и отказ от ведения уличных боев были правильными, поскольку это позволяет минимизировать потери. Об этом заявил военный эксперт, ветеран морской пехоты полковник Юрий Микуляк в эфире КИЕВ24.

Бои за Суджу (фото из открытых источников)

Он отметил, что практика боевых действий в разных направлениях демонстрирует значительные потери при разрушении зданий, в которых обороняются военные во время уличных боев.

"Ситуация, которая сейчас сложилась на Курщине, правильная, ведь мы сохраняем личный состав. Этот ход был запланирован", — отметил Микуляк.

Также он подчеркнул, что за Судьей заранее подготовлены выгодные для обороны позиции, на которых закрепились украинские защитники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли Суджа теперь под контролем РФ . Российские войска захватили Суджу в Курской области и ведут боевые действия по ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что армия РФ постарается создать буферную зону вблизи российско-украинской границы.

Обнародованные 12 марта геолокационные кадры указывают на то, что армия РФ недавно захватила Суджу и продвинулась в южный район села Заолешенский (к северо-западу от Суджи). Связанный с ГУР Минобороны Украины источник отметил, что украинские войска начали уход из Суджи.

Российские военные блоггеры приписывают захват города подразделениям 11-й воздушно-десантной бригады, 22-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) и 2-й бригады спецназа (Главного управления военной бригады). По словам блоггеров, российские войска производят "зачистки" в населенном пункте.

