Россия намерена создать котел для ВСУ: какое направление под угрозой

Российские оккупанты пытаются создать котел для Сил обороны Украины в Донецкой области. Несмотря на нехватку ресурсов на фронте, активность армии РФ в направлении населенных пунктов Шумы и Нью-Йорк остается угрожающей, сообщил полковник ВСУ, эксречник Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо".

РФ пытается создать котел для ВСУ (фото из открытых источников)

"Если враг продвигается на 100-300 метров в сутки в направлении этих населенных пунктов, очевидно, что таким образом он пытается сформировать клещи для создания котла для украинских защитников, действующих на этом участке фронта. Но украинский Генштаб четко видит все возможности действий" вражеской армии и совершает соответствующие меры противодействия. Потому что фланги у противника – это всегда достаточно слабые места", — заметил эксперт.

Он также добавил, что в настоящее время оккупанты испытывают нехватку ресурсов и враг, не имеющий достигнутых результатов, может не успеть среагировать на соответствующие контрдействия украинских военных.

"Ситуация находится в динамике и непростая. Очевидно, что Генштаб Украины будет реагировать на риски, которые создаются для наших защитников, которые де-факто находятся в окружении с трех сторон. Какие решения будут приниматься — сложно пока прогнозировать. Считаю, что нужно держать определенные" рубежи и позиции, пока это не станет критически угрожающим нашим защитникам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ отступили из Крынок и Урожайного. По информации собеседника издания, Силы обороны были вынуждены отступить из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, ВСУ отошли из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области.