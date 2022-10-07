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Россия намерена бить ракетами по Украине с территории Беларуси до конца года: названа причина

Режим Лукашенко продлил действие запрета полетов гражданской авиации над южной частью страны

сегодня, 08:45
Автор:

Кравцев Сергей
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В Беларуси режим Лукашенко продолжает предоставлять России свою территорию для ракетных ударов по мирным городам Украины. Такую услугу Минск собрался предоставлять Москве как минимум до конца 2022 года. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает проект "Беларускі Гаюн".

Россия намерена бить ракетами по Украине с территории Беларуси до конца года: названа причина

Ракета. ФОТО: из открытых источников

Так расследователи выяснили, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уже утвердил действие зоны ограничения полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси до 1 января 2023 года. При этом эти запреты не распространяются на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ.

Наблюдатели обращают внимание, что этот режим начал действовать в Беларуси с первого дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину, то есть, с 24 февраля. С того времени самопровозглашенные власти Беларуси предоставляют военные аэродромы российским войскам для атак на территорию Украины. Именно с юга Беларуси идет самая большая угроза для украинских городов. Стоит только думаться в эту цифру – с начала полномасштабной войны россияне с территории Беларуси выпустили по Украине не менее 717 ракет.

По мнению наблюдателей, то, что угроза сохраняется до конца 2022-го года не означает, что режим Лукашенко не продлит ее, если это будет необходимо Москве для затягивания войны.

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Источник: https://t.me/Hajun_BY/5480
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