Россиян призывают бесплатно работать на военных заводах после работы

В публичном пространстве России все чаще появляются призывы к привлечению граждан РФ к принудительным работам на нужды армии и войны, перекликающиеся с советскими методами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет британской разведки.



Россиян призывают идти бесплатно на заводы и производить боеприпасы после работы

В последнее время российские пропагандисты все больше призывают россиян отдавать свои силы на войну против Украины. Теперь кремлевские пропагандисты меньше говорят о наказаниях критикующих военные действия в Украине, однако требуют от граждан РФ активно жертвовать собой в поддержку военных.

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21 мая одна из самых крупных пропагандисток Маргарита Симоньян призвала о необходимости каждому россиянину работать дополнительно два часа на заводах по изготовлению снарядов после своей основной работы.

Другим примером британская разведка приводит сообщения от российских СМИ и бизнеса, обратившихся в Минэкономики РФ с просьбой предоставить разрешение увеличить рабочую неделю с пяти до шести дней без дополнительной оплаты. Причиной такого обращения указаны экономические требования войны.

"Изменение тональности разговоров явно перекликается с советским ощущением общественного принуждения. Это также подчеркивает, что руководство, скорее всего, считает экономические показатели решающим фактором победы в войне", – анализирует последние недели деятельности в РФ разведка Британии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны указывает на выход ПИК "Вагнер" из Бахмута, однако российских наемников заменят другие две группировки: российская армия и боевики "ДНР".

Также "Комментарии" писали, что путинская пропагандистка Маргарита Симоньян получила загадочную посылку, которую решила проверить на содержание взрывчатых веществ.