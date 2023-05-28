Россиян призывают бесплатно работать на военных заводах после работы

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Slava Kot
В публичном пространстве России все чаще появляются призывы к привлечению граждан РФ к принудительным работам на нужды армии и войны, перекликающиеся с советскими методами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет британской разведки.
Россиян призывают идти бесплатно на заводы и производить боеприпасы после работы
В последнее время российские пропагандисты все больше призывают россиян отдавать свои силы на войну против Украины. Теперь кремлевские пропагандисты меньше говорят о наказаниях критикующих военные действия в Украине, однако требуют от граждан РФ активно жертвовать собой в поддержку военных.
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21 мая одна из самых крупных пропагандисток Маргарита Симоньян призвала о необходимости каждому россиянину работать дополнительно два часа на заводах по изготовлению снарядов после своей основной работы.
Другим примером британская разведка приводит сообщения от российских СМИ и бизнеса, обратившихся в Минэкономики РФ с просьбой предоставить разрешение увеличить рабочую неделю с пяти до шести дней без дополнительной оплаты. Причиной такого обращения указаны экономические требования войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны указывает на выход ПИК "Вагнер" из Бахмута, однако российских наемников заменят другие две группировки: российская армия и боевики "ДНР".
Также "Комментарии" писали, что путинская пропагандистка Маргарита Симоньян получила загадочную посылку, которую решила проверить на содержание взрывчатых веществ.
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