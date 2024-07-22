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Россия начала стремительное наступление на важный украинский город: военный сообщил о тяжелой ситуации

Военный рассказал, что оккупанты почти месяц ведут активное наступление на этом участке фронте.

сегодня, 21:10
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Лиля Воробьева

Командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Станислав Краснов сообщил, что на Торецком направлении ведутся тяжелые бои. По его словам, оккупанты активно наступают на этом участке фронта уже примерно месяц, пытаясь прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажной застройки в Северном.

Россия начала стремительное наступление на важный украинский город: военный сообщил о тяжелой ситуации

Наступление РФ на Торецк (фото из открытых источников)

Краснов отметил, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Железное, Северное и Южное. Особенно интенсивные бои происходят со стороны Шумов, где оккупанты сосредоточили свои усилия на многоэтажной застройке в районе Северного. Эта местность смешанна: частично состоит из лесных насаждений, частного сектора и многоэтажной застройки. Именно здесь проходит линия обороны, и здесь проходят постоянные пехотные и стрелковые бои.

Особенно со стороны Шумов они наступают и уперлись в многоэтажную застройку в районе Северного, там ведут сейчас самые ожесточенные бои. стрелковые бои", — рассказал Краснов в эфире КИЕВ24.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кого активно привлекают россияне на оккупированных территориях. В Украине дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии. Большинство личного состава Росгвардии занимается охраной тыла, и лишь несколько подразделений участвуют в боях на передовой. Об этом говорится в обновленном своде Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Британская разведка отмечает, что главное боевое подразделение Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков войск, имеющих доступ к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии.
 



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Источник: https://t.me/kyivtv/67912
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