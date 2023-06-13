Россия начала крупные поставки иранских БПЛА: британская разведка раскрыла детали

В последние месяцы Россия была занята обеспечением долгосрочных и крупных поставок иранских беспилотников. Поставляя это оружие, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

Британские аналитики отмечают, если раньше Москва в основном поставляла иранские дроны грузовыми самолетами, то теперь перешла к заказу более крупных партий. Так за последние месяцы большие партии беспилотников РФ получила путем поставок по Каспийскому морю.

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Эксперты обращают внимание, что транзитный коридор Север-Юг стал иметь большое значение для России после начала полномасштабной войны против Украины. Через этот транспортный путь Россия имеет прямую связь с азиатскими рынками, в частности по этому коридору идут основные поставки оружие и боеприпасов, ведь удается обходит санкции.

"Россия также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана. Россия, скорее всего, инвестирует в БПЛА, потому что они обеспечивают России относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она израсходовала большую часть своих запасов крылатых ракет в Украине", — отмечают в Минобороны Британии.

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