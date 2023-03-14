Россия начала использовать заключенных женщин

Россия доставила на Донбасс первые группы заключенных женщин, которых, вероятно, собирается использовать в качестве "пушечного мяса". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

Росія почала використовувати для війни жінок-зк

Как сообщают украинские военные, ими замечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами.

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По мнению Генштаба, эти действия происходят из-за больших потерь рашистов, в частности, штурмующего Бахмут ЧВК "Вагнер".

Так, на территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области на лечение привезли 150 наемников ЧВК "Ваагнер".

Напомним, что, по словам пленных вагнеровцев, их потери действительно велики. Так, на видео, обнародованном украинскими защитниками, пленный бывший заключенный утверждает, что из 31 человека, принадлежавших к его подразделению, остались в живых во время штурма села только трое. Из-за больших потерь российские зэки уже менее охотно идут в ряды ЧВК. При этом, по его словам, основной мотивацией для участия в войне для него стало желание избежать изнасилования на зоне.

– На передовой тебя могут в любой день убить, а в тюрьме – изнасиловать. Последние полгода положение в моей колонии очень изменилось и все мужики начали оттуда просто ломиться. Когда администрация начала "ломать лагерь", дубинку засовывали в анальное отверстие и крутили ее, — рассказал пленник.

Относительно больших потерь пленник говорит:

— Я понимал, что это "билет в один конец" — или убьют, если повезет — ранят тебя — может, доставят на "нулевую точку".

Напомним, что накануне заместитель министра обороны Украины рассказала, нужно ли женщинам-медикам становиться на военный учет.