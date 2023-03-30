Россия начала использовать крылатые авиабомбы: почему ВСУ считают их новой угрозой



















Военные крылатые авиабомбы активно используют российские оккупанты против украинских военных. Следовательно, такие действия представляют новую угрозу военным. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона .

Юрий Игнат (фото из открытых источников)

По его словам, Украине нужно получить истребители, чтобы защитить себя.

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"Это новая угроза, которая встала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, оккупанты сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров, напомню, эта бомба имеет боевую часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей", — рассказал Юрий Игнат.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, действительно ли Украина получает западную военную помощь вовремя . Украина получает все необходимое вооружение именно в те сроки, когда готова использовать его. Такое мнение в телеэфире высказал военно-технический эксперт, специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха. Он убежден, что получение самолетов F-16 в течение полугода означало бы потерять большинство из них даже не во время боевых действий, а из-за неготовности к их технической эксплуатации. Подобные примеры сказываются и на имидже изготовителей. Эксперт отметил, что процесс обучения использованию вооружения заключается не только в подготовке военных, в изучении строения вооружения, порядка и способов его использования, но и в создании инфраструктуры, подготовки, в том числе и штабов. По его мнению, для перехода украинской армии на стандарты НАТО абсолютно во всех сферах военного дела необходимо провести оценку всех процессов и принять соответствующие решения для их ускорения.



