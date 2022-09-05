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Россия набирает добровольцев на войну с психбольницы

У РФ не хватает живой силы, поэтому власти России ищут новые пути пополнения армии.

сегодня, 15:36
Автор:

Slava Kot
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По состоянию на 5 сентября, по данным Генштаба Украины, войска РФ потеряли почти 50 тыс. единиц личного состава. Именно поэтому власти Российской Федерации ищут новые пути набора добровольцев для привлечения на войну с Украиной.

Россия набирает добровольцев на войну с психбольницы

Россия набирает добровольцев на войну с психбольницы. Фото из открытых источников

На сайте "Психоневрологического диспансера №2" в городе Санкт-Петербург появилось объявление о наборе новых людей в несколько подразделений — "Кронштадт", "Нева", "Павловск". Российским добровольцам обещают социальные гарантии и высокие денежные вознаграждения за подписание контрактов.

Минимальный срок контракта в уведомлении составляет шесть месяцев. Среди главных бонусов тех, кто пойдет на следующие условия:

  • право получить статус ветерана боевых действий;
  • 50% компенсации жилищно-коммунальных услуг;
  • поступление в высшие учебные заведения без конкурсной программы;
  • Единовременная материальная помощь.

Россия набирает добровольцев на войну с психбольницы - фото 2

В конце августа ВСУ перешли в контрнаступление на юге страны для освобождения временно оккупированных территорий. Такие шаги способствуют все большей панике российской армии и поиску новых ресурсов, ведь Владимир Путин не желает проводить всеобщую мобилизацию в РФ.

Главным ответом на причины не производить полную мобилизацию в Российской Федерации является страх Путина к возможному перевороту в стране. Об этом портал "Комментарии" писал со ссылкой на американских военных экспертов.

По словам исследователей военного дела, Путин таким образом пытается сохранить внутреннюю стабильность в РФ, а скрытая мобилизация позволяет привлекать новые единицы в личный состав армии.

Также, портал "Комментарии" сообщал, о вручении повесток на украинских оккупированных территориях тем, кто получил российский паспорт. Таким образом, Россия пытается набрать новое пушечное мясо в армию.



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Источник: http://pnd2.spb.ru/
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