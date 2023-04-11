"Россия на стороне света": глава РПЦ де-факто поддержал войну в Украине

В сегодняшнем противостоянии Украины и России последняя находится на "стороне света". Об этом заявил глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл, фактически поддержавший агрессию России против Украины. Его лицемерное заявление распространили СМИ, передают "Комментарии".

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"Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, обмануть нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, сохраняет христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало понятно, что ничего общего уже нет, все это привело к военному противостоянию", — заявил он.

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На фоне широкомасштабного вторжения РФ в Украину глава РПЦ, которого СМИ обвиняют в сотрудничестве с КГБ, заявляет, что Россия никого "не стремиться захватить":

"Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света, — заявляет Кирилл. — И это можно с легкостью доказать, потому что Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить. Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей".

Сегодняшнюю войну, развязанную Россией, глава РПЦ объявляет "противостоянием злу" и "защитой православия":

"Россия нашла в себе силы противостоять злу, а значит, наши святые предшественники не оставляют землю Русскую своими молитвами. А иначе объяснить невозможно, как современное поколение политиков, рожденных в советское и даже постсоветское время, выступило на защиту исконной Руси православной — конечно, по милости Божией", — говорит глава РПЦ.

Стоит напомнить, что глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов заявил, что священники УПЦ Московского патриарха, которые подчиняются РПЦ, массово сотрудничают с ФСБ.

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А Путин наградил ламу, поддержавшего войну в Украине.