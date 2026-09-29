logo

BTC/USD

83388

ETH/USD

2674.87

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия может ударить по мостам через Днепр: что произойдет после первого удара
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия может ударить по мостам через Днепр: что произойдет после первого удара

Военный эксперт Свитан рассказал, что произойдет, если РФ станет бить по мостам и дамбам

29 сентября 2026, 16:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В сети интернет все чаще появляется информация о намерении россиян разрушить мосты через Днепр и дамбы. На фоне усиления атак и расширения списка целей угроза обстрелов может нарастать.

Россия может ударить по мостам через Днепр: что произойдет после первого удара

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что вряд ли россиянам удастся разрушить какую-нибудь плотину без ядерного удара, ведь строились они в советское время и имеют определенный запас прочности. Однако не исключил, что они попытаются это сделать.

Эксперт отметил, что решение проблемы простое — нужно сбросить объем воды и удары по дамбе не принесут катастрофических последствий. Другой вопрос, по его словам, является гидроэлектростанцией или энергетическим оборудованием, которое может быть на этих дамбах.

Что касается мостов, отметил Свитан, то их тоже нереально выбить — не так просто даже попасть. К тому же они защищены определенными системами РЭБ. Однако эксперт отмечает, что власти на местах должны готовиться к разным сценариям и прорабатывать определенные механизмы переправ с одного берега на другой. Готовность, по его словам, должна быть во всяком случае.

"И в принципе даже полное разрушение всех мостов к коллапсу как таковому не приведет. А это еще надо еще постараться. Но россияне откроют крышку Пандоры, если они заденут хоть один наш мост. Дело в том, что мы можем достать до российских мостов. Причем сейчас механизмы вынесения в пятисоткилометровую зону российских мостов у нас тоже есть. В принципе, если россияне начнут или будут хотя бы намерения относительно наших мостов, то у них будет гораздо более проблематичным решение такой же проблемы”, — отметил Свитан.

Однако он подытожил, что вряд ли россияне будут обстреливать мосты.

Напомним: портал "Комментарии" писал о единой правильной концепции завершения войны по мнению Романа Свитана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GCowzyjww70
Теги:

Новости

Все новости