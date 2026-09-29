Россия может ударить по мостам через Днепр: что произойдет после первого удара

В сети интернет все чаще появляется информация о намерении россиян разрушить мосты через Днепр и дамбы. На фоне усиления атак и расширения списка целей угроза обстрелов может нарастать.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что вряд ли россиянам удастся разрушить какую-нибудь плотину без ядерного удара, ведь строились они в советское время и имеют определенный запас прочности. Однако не исключил, что они попытаются это сделать.

Эксперт отметил, что решение проблемы простое — нужно сбросить объем воды и удары по дамбе не принесут катастрофических последствий. Другой вопрос, по его словам, является гидроэлектростанцией или энергетическим оборудованием, которое может быть на этих дамбах.

Что касается мостов, отметил Свитан, то их тоже нереально выбить — не так просто даже попасть. К тому же они защищены определенными системами РЭБ. Однако эксперт отмечает, что власти на местах должны готовиться к разным сценариям и прорабатывать определенные механизмы переправ с одного берега на другой. Готовность, по его словам, должна быть во всяком случае.

"И в принципе даже полное разрушение всех мостов к коллапсу как таковому не приведет. А это еще надо еще постараться. Но россияне откроют крышку Пандоры, если они заденут хоть один наш мост. Дело в том, что мы можем достать до российских мостов. Причем сейчас механизмы вынесения в пятисоткилометровую зону российских мостов у нас тоже есть. В принципе, если россияне начнут или будут хотя бы намерения относительно наших мостов, то у них будет гораздо более проблематичным решение такой же проблемы”, — отметил Свитан.

Однако он подытожил, что вряд ли россияне будут обстреливать мосты.

Напомним: портал "Комментарии" писал о единой правильной концепции завершения войны по мнению Романа Свитана.