Россия может прорвать украинский фронт: в чем опасность

Военный аналитик и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что сотрудничество России с Северной Кореей может серьезно повлиять на войну в Украине. В частности, Чмут отмечает, что благодаря новым силам армия РФ может прорвать украинский фронт.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Тарас Чмут прокомментировал информацию, что несколько тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в РФ, которых до конца года могут отправить на войну в Украину. По словам Чмута, КНДР может стать "серьезным игроком в нашей войне", в частности, дополнительные военные в российские армии могут прорвать украинский фронт.

"Кроме 70% внешних поставок боеприпасов здесь еще может быть большой мобилизационный ресурс — одномоментное усиление какого-то участка фронта 10 к подготовленных в/с, на фоне тотального кризиса в ВСУ может привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство. Как это бывает мы прекрасно видели в Харьковской области в 2022-м", — подчеркнул Чмут.

В июне 2024 года Путин совершил визит в КНДР, где подписал договор с Ким Чен Ыном, включающий взаимную помощь в случае агрессии против любой из стран. Как указывают аналитики, с этого момента Северная Корея начала активнее поставлять оружие в РФ, которое используется на войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын принял важное решение от которого обрадуется российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали об удачной атаке украинских сил в Донецкой области, где были убиты 20 российских оккупантов и шесть северокорейских офицеров, приехавших "для обмена опытом" с войсками РФ.







