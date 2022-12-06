Россия может производить крылатые ракеты, несмотря на санкции: новые доказательства

Обломки найденных в Киеве российских ракет свидетельствуют, что по меньшей мере два боеприпаса были изготовлены после того, как уже начали действовать западные санкций о поставках необходимых компонентов для ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The New York Times", со ссылкой на данные британской группы по исследованию вооружений Conflict Armament Research.

Обломки российских ракет. Фото: Conflict Armament Research

Эксперты исследовали обломки крылатых ракет Х-101, найденных в Киеве после атаки 23 ноября. Согласно опубликованному докладу, маркировка ракет свидетельствует, что одна из них была изготовлена этим летом, а другая – завершена после сентября.

Один из исследователей предполагает, что Россия либо нашла способы приобретения полупроводников и других материалов для производства, несмотря на санкции, либо имела значительные запасы этих компонентов до начала войны.

Демьен Сплитерс, который возглавлял расследование Conflict Armament Research, отметил, что трудно утверждать, что РФ не хватает оружия.

"Эти заявления звучат с апреля. Поэтому мы просто указываем на тот факт, что эти крылатые ракеты, которые были созданы недавно, могут быть признаком этого, но это не окончательно", – отметил Демьен Сплитерс.

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