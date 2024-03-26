Россия может пойти в наступление на Киев и Харьков. Условия и время

Ситуация на фронте критическая, поэтому российский диктатор Владимир Путин не будет ждать своей инаугурации и объявит мобилизацию в РФ, сообщил Евгений Дикий. По его словам, Кремль хочет дополнительно мобилизовать на войну с Украиной 300 тысяч своих граждан.

Евген Дикий

Именно поэтому, подчеркнул ветеран АТО, Украине нужно перестать медлить с проведением своей мобилизации.

Как подчеркнул Евгений Дикий, если Киев ничего не решит, и ситуация с мобилизацией будет в дальнейшем такой же, как и сейчас, то страна-агрессор может пойти в наступление на такие города как Киев, Харьков и Сумы. По его мнению, на такие действия оккупанты могут пойти уже в августе.

Именно поэтому, отмечает ветеран АТО, Верховной Раде необходимо срочно принять законопроект о мобилизации.

"Чтобы было кем встретить эту новую волну окупантов, которых подготовят в течение лета"

, – добавил Дикий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Уже более месяца народные избранники рассматривают правки к законопроекту, которых подано более 4000. Народные депутаты тщательно следят, чтобы новый закон не нарушал Конституцию в части прав граждан. Хотя некоторые эксперты считают, что народные депутаты просто затягивают время и не принимают закон о мобилизации, поскольку вроде бы он непопулярн в обществе.

Вместе с тем, известно, что в России нет ни сил, ни средств для того, чтобы захватить такие крупные города как Киев, Харьков и Сумы. Однако, как отмечают российские элиты, российский диктатор Владимир Путин все же не отказался от намерения захватить украинский Харьков.