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Россия может планировать крупномасштабное наступление: FT узнало, где и когда оно произойдет

Есть вероятность, что Россия планирует на лето новое масштабное наступление по всей линии фронта и, возможно, под Киевом

сегодня, 13:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Москва может планировать новое крупномасштабное наступление на Украину уже этим летом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье "Financial Times".

Россия может планировать крупномасштабное наступление: FT узнало, где и когда оно произойдет

Наступление России. Фото из открытых источников

Издание со ссылкой на украинских военных пишет, что целью наступления может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, по словам чиновников, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или даже Киева.

По оценке американской разведки, которую журналисты изучили в декабре, конечная цель Владимира Путина в Украине остается неизменной – завоевание страны и подчинение народа. Путин не отказался от идеи полной оккупации Украины.

Это, говорится в материале, объясняет, почему страна-агрессор продолжает свои наступательные операции на востоке Украины по нескольким направлениям, особенно вокруг Авдеевки, а также в направлении Лимана и Купянска на северо-востоке.

При этом один из западных чиновников сказал изданию, что перспективы оперативного прорыва с обеих сторон в 2024 году невелики.

В статье издания говорится о том, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне". По словам западного чиновника, эта стратегия предусматривает не только удержание оборонительных линий, но поиск слабых мест у противника в сочетании с дальними воздушными ударами – это позволит Украине нарастить свои силы в этом году и подготовиться к 2025-му, когда контрнаступление будет иметь больше шансов.

Переход к такой стратегии, отмечает FT, поддерживают самые сильные союзники Украины. В декабре Минобороны Эстонии опубликовало доклад, в котором говорится, что Украине следует перейти к "стратегической обороне", чтобы дать стране и ее союзникам время для создания промышленной базы, подготовки резервов, увеличения живой силы и мощностей по производству артиллерии для возобновления наступательной кампании в 2025 году.

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Источник: https://www.ft.com/content/d2f3b209-22a1-4fb1-bdfe-0ccf7fb0e5fa
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:08

Під Києвом не буде бо інакше війна швидко закінчиться. Там все домовлено щоб війна тривала нескінченно і юдеї користувались безмежною владою.


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