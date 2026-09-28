Россия может готовить удар "Орешником" по Украине: названы точные даты

Россия ввела ограничения на использование воздушного пространства над полигоном Капустин Яр в Астраханской области. Они будут действовать с 28 сентября по 3 октября ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени. Соответствующее ограничение зафиксировали в авиационном сообщении, хотя в документе не указано, что речь идет именно о подготовке или запуске ракеты "Орешник".

Россия может готовить удар "Орешником" по Украине

Полигон Капустин Яр привлекает особое внимание из-за того, что Россия использует этот полигон для испытаний и запусков ракет "Орешник". Поэтому закрытие воздушного пространства над объектом порождает предположение о возможных испытаниях или подготовке очередного ракетного пуска.

Однако само по себе такое ограничение не означает, что Россия обязательно нанесет удар по Украине. Подобные меры могут осуществляться во время военных учений, испытаний ракет или других работ на полигоне.

"Орешник" уже использовали против Украины минимум трижды. Первый зафиксированный удар произошел 21 ноября 2024 года по Днепру. Россия также применяла эту ракету 9 января 2026 года, нанеся удар по объекту критической инфраструктуры во Львовском районе, вблизи поселка Рудное. Кроме того, 24 мая 2026 года произошел удар во время массированной комбинированной атаки в районе города Белая Церковь Киевской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали "условие" для нового применения ракеты "Орешник" после атаки на Сочи.

"Комментарии" писали, что Зеленский заявил, что Россия уже начала дополнительную мобилизацию и готовит новое привлечение военных из Северной Кореи.