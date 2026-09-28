Росія може готувати удар "Орєшніком" по Україні: названі точні дати

Росія запровадила обмеження на використання повітряного простору над полігоном Капустин Яр в Астраханській області. Вони діятимуть з 28 вересня до 3 жовтня щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом. Відповідне обмеження зафіксували в авіаційному повідомленні, хоча у документі не зазначено, що йдеться саме про підготовку або запуск ракети "Орєшнік".

Росія може готувати удар "Орєшніком" по Україні

Полігон Капустин Яр привертає особливу увагу через те, що Росія використовує цей полігон для випробувань і запусків ракет "Орєшнік". Тому закриття повітряного простору над об'єктом породжує припущення про можливі випробування або підготовку чергового ракетного пуску.

Однак саме по собі таке обмеження не означає, що Росія обов'язково завдасть удару по Україні. Подібні заходи можуть запроваджувати під час військових навчань, випробувань ракет або інших робіт на полігоні.

"Орєшнік" уже використовували проти України щонайменше тричі. Перший зафіксований удар відбувся 21 листопада 2024 року по Дніпру. Росія також застосовувала цю ракету 9 січня 2026 року завдавши удару по об'єкту критичної інфраструктури у Львівському районі, поблизу селища Рудне. Крім того, 24 травня 2026 року відбувся удар під час масованої комбінованої атаки в районі міста Біла Церква на Київщині.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії назвали "умову" для нового застосування ракети "Орєшнік" після атаки на Сочі.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив, що Росія вже почала додаткову мобілізацію та готує нове залучення військових із Північної Кореї.