Зеленський заявив, що Росія вже почала додаткову мобілізацію: що відомо

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Росія вже розпочала додаткові заходи з набору людей до війська та планує збільшувати залучення іноземців. Про це 28 вересня заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
За словами Зеленського, під час доповіді Головного управління розвідки щодо подальших планів Росії він отримав відповідну інформацію. Президент зазначив, що Москва збільшує кількість людей, яких залучають до війська різними способами.
Окремо Зеленський повідомив про нові дані щодо військових із Північної Кореї, яких Росія залучає до війни проти України. За словами президента, наразі на території Росії перебувають понад 8 тисяч північнокорейських військових. Крім того, Москва нібито готується прийняти ще близько 10 тисяч військовослужбовців із КНДР.
Заява Зеленського також перегукується з попередніми даними української розвідки. У серпні Офіс президента повідомляв, що Росія опрацьовує плани додаткової хвилі мобілізації у 2026–2027 роках і розраховує залучити сотні тисяч людей.