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Зеленський заявив, що Росія вже почала додаткову мобілізацію: що відомо

Володимир Зеленський заявив, що Росія вже почала додаткову мобілізацію та готує нове залучення військових із Північної Кореї.

28 вересня 2026, 21:50
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Slava Kot

Росія вже розпочала додаткові заходи з набору людей до війська та планує збільшувати залучення іноземців. Про це 28 вересня заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський заявив, що Росія вже почала додаткову мобілізацію: що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, під час доповіді Головного управління розвідки щодо подальших планів Росії він отримав відповідну інформацію. Президент зазначив, що Москва збільшує кількість людей, яких залучають до війська різними способами.

"Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію — вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців", — заявив президент.

Окремо Зеленський повідомив про нові дані щодо військових із Північної Кореї, яких Росія залучає до війни проти України. За словами президента, наразі на території Росії перебувають понад 8 тисяч північнокорейських військових. Крім того, Москва нібито готується прийняти ще близько 10 тисяч військовослужбовців із КНДР.

"Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч — їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію", — сказав Зеленський.

Заява Зеленського також перегукується з попередніми даними української розвідки. У серпні Офіс президента повідомляв, що Росія опрацьовує плани додаткової хвилі мобілізації у 2026–2027 роках і розраховує залучити сотні тисяч людей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін учетверте за рік збільшив чисельність армії Росії. Скільки тепер військових РФ у їх війську. 
Також "Коментарі" писали, що Путін підписав новий указ про засекречення даних щодо НПЗ та експорту нафти з РФ на тлі атак українських безпілотників.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21117
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