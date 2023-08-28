Россия могла отменить учения "Запад": в британской разведке назвали причину

Российскому руководству скорее всего придется отказаться от очередных учений "Запад" в сентябре. Причина такого решения может быть в том, что очень много сил и ресурсов брошено на войну против Украины. Вторая причина – Москва может опасаться негативной критики в адрес Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

Военные учения России. Фото: из открытых источников

"Неудачи российских военных в Украине подсветили, что "совместные стратегические учения" имели ограниченную учебную ценность и в значительной степени проводились для зрелища. Скорее всего, Россия отменила "Запад-23" из-за того, что для них доступны слишком мало личного состава и техники. Также есть реалистичная вероятность, что российское руководство опасается внутренней критики за проведение еще одних показательных учений в военное время", – отмечает британская разведка.

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Эксперты обращают внимание, что, начиная с 2010 года "совместные стратегические учения" поочередно проходили в разных областях России, но с 2021 года их стали чаще проводить в западном регионе. Таким образом Кремль пытался демонстрировать, что для него приоритет — "противодействие угрозе НАТО".

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