logo

BTC/USD

25931.84

ETH/USD

1641.62

LTC/USD

64.39

USD/UAH

38.25

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия могла отменить учения "Запад": в британской разведке назвали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия могла отменить учения "Запад": в британской разведке назвали причину

В британской разведке считают, что Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники

сегодня, 10:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российскому руководству скорее всего придется отказаться от очередных учений "Запад" в сентябре. Причина такого решения может быть в том, что очень много сил и ресурсов брошено на войну против Украины. Вторая причина – Москва может опасаться негативной критики в адрес Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

Россия могла отменить учения "Запад": в британской разведке назвали причину

Военные учения России. Фото: из открытых источников

"Неудачи российских военных в Украине подсветили, что "совместные стратегические учения" имели ограниченную учебную ценность и в значительной степени проводились для зрелища. Скорее всего, Россия отменила "Запад-23" из-за того, что для них доступны слишком мало личного состава и техники. Также есть реалистичная вероятность, что российское руководство опасается внутренней критики за проведение еще одних показательных учений в военное время", – отмечает британская разведка.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Эксперты обращают внимание, что, начиная с 2010 года "совместные стратегические учения" поочередно проходили в разных областях России, но с 2021 года их стали чаще проводить в западном регионе. Таким образом Кремль пытался демонстрировать, что для него приоритет — "противодействие угрозе НАТО".

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство обороны России может быть более заинтересовано в смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чем российский диктатор Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало — что заставит Путина пойти на компромисс в войне – какие риски новой мобилизации в РФ.

Ранее "Комментарии" писали — война должна закончиться до конца 2023-го: Фейгин раскрыл план Байдена.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!