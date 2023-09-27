Россия меняет тактику под Бахмутом: в ВСУ рассказали, что придумали оккупанты



















По информации заместителя командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Алексея Тарасенко, сейчас на Бахмутском направлении российские захватчики меняют тактику во время ведения боя.

Оккупанты применяют дроны возле Бахмута (фото из открытых источников)

"Ситуация на Бахмутском направлении напряжена. Противник, как и подразделения ВСУ, пытается малыми группами численностью к штурмовому взводу двигаться вперед, чтобы улучшить обстановку. Сохраняется преимущество России в артиллерии и в количестве боеприпасов. Однако у нашего и у соседних подразделений есть тактические успехи, готовятся к осеннему и зимнему ведению боевых действий", — сообщил военный, участвовавший во время эфира телемарафона " Единые новости ".

Тарасенко отмечает, что "мясные штурмы" захватчиков остались в прошлом, потому что военные подразделений ЧВК весной заменили военнослужащими из кадровых частей российской армии.

"Противник все больше применяет разные БПЛА – как ударные, так и разведывательные. С помощью разведывательных достаточно эффективно корректирует свою артиллерию, пытается подавать наши опорные пункты и затем в самые неожиданные моменты (с рассветом, ночью) группами по 10-15 человек продвигаться", — сообщил представитель штурмовой бригады.

Захватчики используют ударные БПЛА, чтобы уничтожить украинские коммуникации, навредить передвижению в ближнем тылу, усложнить передвижения украинской военной техники в прифронтовой зоне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в оккупанты возвели новый укрепрайон — какой город боятся потерять. Севернее временно оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики обустроили новый укрепленный район, очевидно, опасаясь прорыва ВСУ в этом направлении. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.