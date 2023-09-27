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Россия меняет тактику под Бахмутом: в ВСУ рассказали, что придумали оккупанты

Российские оккупанты все больше применяют различные БПЛА.

сегодня, 20:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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По информации заместителя командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Алексея Тарасенко, сейчас на Бахмутском направлении российские захватчики меняют тактику во время ведения боя.

Россия меняет тактику под Бахмутом: в ВСУ рассказали, что придумали оккупанты

Оккупанты применяют дроны возле Бахмута (фото из открытых источников)

"Ситуация на Бахмутском направлении напряжена. Противник, как и подразделения ВСУ, пытается малыми группами численностью к штурмовому взводу двигаться вперед, чтобы улучшить обстановку. Сохраняется преимущество России в артиллерии и в количестве боеприпасов. Однако у нашего и у соседних подразделений есть тактические успехи, готовятся к осеннему и зимнему ведению боевых действий", — сообщил военный, участвовавший во время эфира телемарафона " Единые новости ".


Тарасенко отмечает, что "мясные штурмы" захватчиков остались в прошлом, потому что военные подразделений ЧВК весной заменили военнослужащими из кадровых частей российской армии.

"Противник все больше применяет разные БПЛА – как ударные, так и разведывательные. С помощью разведывательных достаточно эффективно корректирует свою артиллерию, пытается подавать наши опорные пункты и затем в самые неожиданные моменты (с рассветом, ночью) группами по 10-15 человек продвигаться", — сообщил представитель штурмовой бригады.

Захватчики используют ударные БПЛА, чтобы уничтожить украинские коммуникации, навредить передвижению в ближнем тылу, усложнить передвижения украинской военной техники в прифронтовой зоне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в оккупанты возвели новый укрепрайон — какой город боятся потерять. Севернее временно оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики обустроили новый укрепленный район, очевидно, опасаясь прорыва ВСУ в этом направлении. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



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