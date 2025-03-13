Россия массированно ударила по Херсону: что известно о погибших и раненых

В ночь на 13 марта российские оккупационные войска массированно атаковали Херсон, погибла женщина, мужчина получил ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Взрыв. Фото: из открытых источников

"Херсон находится под массовым обстрелом врага!", – написал глава Херсонской ГВА.

Позже Мрочко сообщил, что в результате обстрелов в городе погибла женщина, мужчина получил ранения.

"Российские террористы убили еще одного гражданского человека в Херсоне. В результате артобстрела 42-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", – говорилось в сообщении.

Также сообщается, что российские оккупанты с дрона атаковали 60-летнего херсонца в Днепровском районе.

У мужчины, который на момент атаки находился в автомобиле, осколочные ранения спины и нижних конечностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Херсоне на месте удара вражеским КАБом по многоэтажке спасатели ГСЧС вчера вечером обнаружили и деблокировали тело погибшей женщины. Аварийно-спасательные работы завершены.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская армия сбросила управляемую авиабомбу на многоэтажку в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его данным на ночь, было известно о первых пострадавших в результате авиаудара по жилому дому. Это 13-летние двойняшки – мальчик и девочка.

"У них – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Сейчас дети находятся в больнице под наблюдением медиков. Мать раненых детей предположительно находится под завалами. Спасатели продолжают поиски", – сообщил Прокудин.



