В Херсоне под завалами нашли мать двойняшек

В Херсоне на месте удара вражеским КАБом по многоэтажке спасатели ГСЧС вчера вечером обнаружили и деблокировали тело погибшей женщины. Аварийно-спасательные работы завершены.

Разбор завалов в Херсоне. Фото: ГСЧС

Всего в результате вражеской атаки погибли 2 человека и 5 пострадали, из них — 2 ребенка.

Разбор завалов будет продлен завтра, отмечают в ГСЧС.

По данным начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, погибшая женщина – это мама двойняшек, которые были ранены из-за вражеской атаки. Ей было 47 лет. Без матери остались двое детей, которые находятся в больнице.

Напомним, 18 февраля около 23:30 российская армия сбросила управляемую авиабомбу на многоэтажку в Днепровском районе Херсона. По состоянию на ночь было известно о первых пострадавших в результате авиаудара по жилому дому. Это 13-летние двойняшки – мальчик и девочка.

Также по данным главы ОВА, спасатели спасли мужчину, который был заблокирован на восьмом этаже.

По данным главы Херсонской ГВА Романа Мрочко, стало известно еще о двух пострадавших в результате попадания КАБ в многоквартирный дом в центре Херсона.

"У 60-летнего мужчины ссадины лба. 36-летний мужчина получил акубаротравму", — отметил Мрочко.

Позже в Херсоне до 6 выросло количество пострадавших в результате ночной атаки российскими КАБами. "Из-за удара разрушены 15 квартир — с 1 по 10 этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 домах выбило стекла", — сообщил глава ОВА. В настоящее время известно о 6 пострадавших. Двое из них работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания.

"Состояние двойняшек — средней тяжести, они находятся под наблюдением медицинских работников", — рассказала директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк. В полночь по дому 14-летних брата с сестрой российские террористы сбросили КАБ, из-за удара была полностью разрушена их квартира. У детей – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. В настоящее время близнецы проходят дообследование.

Напомним, что мать детей в момент атаки находились в спальне, куда пришелся основной удар.

Позже под завалами было обнаружено тело погибшего мужчины.