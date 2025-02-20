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Оккупанты сбросили авиабомбу по жилому дому в Херсоне: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО)

Вражеская армия сбросила КАБ на многоэтажку

сегодня, 14:04
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Недилько Ксения

Вчера около 23:30 российская армия сбросила управляемую авиабомбу на многоэтажку в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты сбросили авиабомбу по жилому дому в Херсоне: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО)

Последствия обстрела Херсона. Фото: ГСЧС

По его данным на ночь, было известно о первых пострадавших в результате авиаудара по жилому дому. Это 13-летние двойняшки – мальчик и девочка.

"У них – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Сейчас дети находятся в больнице под наблюдением медиков. Мать раненых детей предположительно находится под завалами. Спасатели продолжают поиски", – сообщил Прокудин.

Также по данным главы ОВА, спасатели спасли мужчину, который был заблокирован на восьмом этаже. На месте развернут оперативный штаб областной администрации.

По данным главы Херсонской ГВА Романа Мрочко, стало известно еще о двух пострадавших в результате попадания КАБ в многоквартирный дом в центре Херсона.

"У 60-летнего мужчины ссадины лба. 36-летний мужчина получил акубаротравму", — отметил Мрочко.

В одном из укрытий был организован пункт незламности и штаб ликвидации последствий попадания КАБ – для людей, пострадавших от ночной атаки российских террористов, добавил он.

ОБНОВЛЕНО: В Херсоне до 6 выросло количество пострадавших в результате ночной атаки российскими КАБами.

"Из-за удара разрушены 15 квартир — с 1 по 10 этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 домах выбило стекла", — сообщил глава ОВА.

В настоящее время известно о 6 пострадавших. Двое из них работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания.

Под завалами могут находиться люди.

ГСЧС в 10:37: Разборы завалов в Херсоне приостановлены из-за угрозы повторных обстрелов. Личный состав ГСЧС находится в укрытии!

Напомним, ночью россияне в очередной раз атаковали город. Одна из управляемых авиабомб попала в жилой многоквартирный дом.

Вероятно, под завалами находятся люди.

Херсонская ОВА: "Состояние двойняшек — средней тяжести, они находятся под наблюдением медицинских работников", — рассказала директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк.

В полночь по дому 14-летних брата с сестрой российские террористы сбросили КАБ, из-за удара была полностью разрушена их квартира. У детей – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс.

В настоящее время двойняшки проходят дообследование.

Напомним, что мать детей в момент атаки находились в спальне, куда пришелся основной удар. В настоящее время спасатели проводят разбор завалов и продолжают ее поиски.

Роман Мрочко в 14:02: Достали из-под завалов тело погибшего мужчины. Поиск матери двоих раненых детей продолжается.

Информация обновляется.

Оккупанты сбросили авиабомбу по жилому дому в Херсоне: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Оккупанты сбросили авиабомбу по жилому дому в Херсоне: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО) - фото 3
Оккупанты сбросили авиабомбу по жилому дому в Херсоне: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО) - фото 4
Оккупанты сбросили авиабомбу по жилому дому в Херсоне: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО) - фото 5
Оккупанты сбросили авиабомбу по жилому дому в Херсоне: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО) - фото 6
Оккупанты сбросили авиабомбу по жилому дому в Херсоне: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО) - фото 7
Оккупанты сбросили авиабомбу по жилому дому в Херсоне: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО) - фото 8
Оккупанты сбросили авиабомбу по жилому дому в Херсоне: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО) - фото 9



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