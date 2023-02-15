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Россия лишилась пункта управления и минимум 6 складов боеприпасов, – Генштаб ВСУ

До 10 ударов нанесено по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

За прошедшие сутки был уничтожен пункт управления противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага. Как передает издание "Комментарии", об этом отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Россия лишилась пункта управления и минимум 6 складов боеприпасов, – Генштаб ВСУ

Самолет. Фото: из открытых источников

Украинские пилоты в течение суток нанесла 8 прицельных ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.


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"А наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 районы сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага", — пишет Генштаб ВСУ.

Стоит напомнить, последнее время потери российских войск в Украине существенно выросли. Аналитики считают, что это может быть связано с усилением атак агрессора на востоке Украины. На сегодняшний день общие боевые потери страны-агрессора, начиная с 24 февраля 2022 года предварительно составляют около 140 тысяч человек личного состава. Сами россияне эту цифру отрицают и говорят, что потери намного меньше.

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступление ВСУ может быть под вопросом: на Западе обеспокоены удержанием Бахмута.

Также издание "Комментарии" сообщало — стало известно, что 21 февраля в Москве российский диктатор путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Явно не обойдет стороной войну в Украине, тем более, что обращение запланировано незадолго до годовщины вторжения, начавшегося 24 февраля. Чего ожидать от этого обращения, которое путин должен был сделать еще в декабре? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле переживают через передачу Украине танков и ракет: подробности ISW.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02BLt7hHSVUrm787dcgMBZSTUE8kYtuMMY6uB5yccntCUhV3HHYnJGRzwQ4QzKrcgvl
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