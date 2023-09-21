Россия ракетами атаковала завод компании, являющейся спонсором войны в Украине

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Slava Kot
В результате ракетных обстрелов по Украине российская ракета разрушила завод американской транснациональной компании PepsiCo в поселке Вишневое, Киевской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
Последствия удара по заводу Pepsi в Киевской области. Фото из открытых источников
Минобороны обнародовали фотографии последствий ударов по Киевской области, где указали, что фабрика компании PepsiCo получила значительные повреждения.
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Интересно, что американская компания попала в украинский список спонсоров войны, потому что до сих пор осуществляет свою деятельность на территории РФ и таким образом наполняет бюджет Кремля.
Это уже не в первый раз, когда российские ракеты попадают по заводам иностранных компаний. 15 августа ударила в Волынской области по шведской фабрике SKF, производящей подшипники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США чаще всего покупают у России три группы товаров, которые пока не находятся под санкциями.
Также "Комментарии" писали о взрыве на грузовом судне вблизи Румынии.
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