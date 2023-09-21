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Россия ракетами атаковала завод компании, являющейся спонсором войны в Украине

Российская ракета попала в фабрику американской компании Pepsi и уничтожила ее.

сегодня, 14:22
Автор:
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Slava Kot
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В результате ракетных обстрелов по Украине российская ракета разрушила завод американской транснациональной компании PepsiCo в поселке Вишневое, Киевской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Россия ракетами атаковала завод компании, являющейся спонсором войны в Украине

Последствия удара по заводу Pepsi в Киевской области. Фото из открытых источников

Минобороны обнародовали фотографии последствий ударов по Киевской области, где указали, что фабрика компании PepsiCo получила значительные повреждения.


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"В результате последнего ракетного удара российских террористов был разрушен завод PepsiCo в Вишневом в Киевской области", — написали в Министерстве обороны.

Интересно, что американская компания попала в украинский список спонсоров войны, потому что до сих пор осуществляет свою деятельность на территории РФ и таким образом наполняет бюджет Кремля.

"PepsiCo входит в список спонсоров войны, поскольку до сих пор работает в России. За ракету, уничтожившую их объект, они заплатили своими налогами в России", – заявили в украинском министерстве обороны.

Это уже не в первый раз, когда российские ракеты попадают по заводам иностранных компаний. 15 августа ударила в Волынской области по шведской фабрике SKF, производящей подшипники.

Напомним, что утром 21 сентября Россия осуществила очередной масштабный запуск ракет по Украине. По сообщению Валерия Залужного, Россия выпустила по Украине 43 крылатых ракеты из 10 самолетов. Украинским силам удалось сбить 36 ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США чаще всего покупают у России три группы товаров, которые пока не находятся под санкциями.

Также "Комментарии" писали о взрыве на грузовом судне вблизи Румынии.



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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1704784431813111822
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