«Россия – как рак, но хуже»: Кислица разнес российского представителя на заседании ООН

9 июля началось заседание Совбеза ООН, созванное по требованию Украины в связи с российским ударом 8 июля по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Под заседание постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица разнес представителя кремлевской власти и рассказал о преступлении оккупантов детей.

Сергей Кислица (фото из открытых источников)

Кислица подчеркнул, что "Россия – как рак, но хуже". Поэтому нужно и дальше бороться с врагом.

"Она прекратит убивать и распространять насилие, только когда будет неспособна делать это. Обязательно нужно сбивать российские ракеты. Обязательно нужно уничтожать российские боевые самолеты на их базах. Надо делать решительные шаги, чтобы устранить угрозу", — заявил он.

По его словам, РФ демонстрирует пренебрежение к "любым мирным инициативам, независимо от их происхождения".

"Моральная и управленческая деградации Кремля достигли такого уровня, что он без колебаний совершает преступления, которые подрывают видение мира в тех странах, от которых Кремль сейчас полностью зависим", — отметил он.

Также Кислица заявил, что постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя не является легитимным главой Совбеза.



"Гражданин Небензь, вы не легитимный глава Совета безопасности, и я никогда не буду к вам обращаться. Вы сидите на месте, куда Россия незаконно ворвалась, и единственное должное место для вас, прежде чем вы окажетесь в аду в обход чистилища, это на скамье подсудимых", – написал Кислица.

В то же время, во время заседания Совета безопасности ООН Россию критиковали за ее "систематические атаки" на украинские медицинские учреждения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина требует от ООН во время "председателя" России там . Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал массированный ракетный удар России 8 июля, в результате которого погибли десятки человек. Он подчеркнул, что это очередное военное преступление РФ должно побуждать членов Совета Безопасности пересмотреть возможность России пользоваться правом вето в организации.