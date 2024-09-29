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Россия КАБами нанесла массированные авиаудары по Запорожью: разрушены жилые дома

Запорожье было атаковано управляемыми авиационными бомбами армии РФ. Они попали в дома в разных районах города.

сегодня, 08:17
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Slava Kot

Утром, 29 сентября, российские войска совершили серию авиационных ударов по городу Запорожье, нанеся значительные разрушения жилым домам. По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате атаки по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Россия КАБами нанесла массированные авиаудары по Запорожью: разрушены жилые дома

Последствия ударов по Запорожью. Фото из открытых источников

Российские войска нанесли около 10 авиаударов по разным частям Запорожья, предварительно использовав для этого управляемые авиационные бомбы (КАБ). Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о повреждении гражданских домов. Кроме того, в результате обстрелов в городе вспыхнуло несколько пожаров, в том числе в жилых кварталах.

"Более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью. Разрушена многоэтажка и частные дома. Под завалами могут быть люди", — говорится в сообщении.

Во время атаки по меньшей мере четверо жителей получили травмы, и поиски других людей под завалами продолжаются. По словам Ивана Федорова, этот обстрел стал одним из самых массированных за последнее время, что повлекло за собой серьезные разрушения не только жилых домов, но и инфраструктуры города.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), под завалами многоэтажки может находиться женщина. Спасатели проводят поисковые и аварийно-спасательные работы. К операции привлечены не только чрезвычайники, но и полицейские, взрывотехники и волонтеры Красного Креста.

"29 сентября с 05:25 до 06:00 часов утра враг нанес самые массированные авиационные удары по городу Запорожье... Значительные разрушения получили многоэтажный и 6 частных домов в разных районах города", — говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты массово сбрасывают на Запорожье КАБы.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия готовит наступление на Запорожье.



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