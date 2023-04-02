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Россия изменяет тактику наступления на юге Украины

Военные Российской Федерации меняют свои действия на востоке Украины, в частности, в Херсонской области постоянно летают истребители на расстоянии, которое не способны преодолеть украинские системы ПВО.

сегодня, 15:05
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Автор:

Slava Kot

Российская армия меняет военную тактику и все больше терроризирует мирное население Украины с помощью управляемых авиационных ракет, утверждает представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время эфира национального телемарафона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Прямой".

Россия изменяет тактику наступления на юге Украины

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото из открытых источников

Наталья Гуменюк рассказывает, что российские наземные силы производили постоянный обстрел Херсонской области, пока Вооруженные силы Украины не отвергли российские войска за 30 км зону. Из-за невозможности оказывать военное давление на мирных воздушных жителей, российская армия приняла решение применять боевые самолеты Су-25 и обстреливать регион управляемыми бомбами. Россияне это делают в зоне, где украинская система ПВО не может работать.


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"Это способ терроризма, который российские войска взяли за основу", — говорит пресс-секретарь Сил обороны юга Украины.

По словам Наталья Гуменюк, российские войска обстреливают сельскохозяйственные земли и таким образом давят на аграриев, у которых именно начинается сезон работ на поле. Однако пресс-секретарь добавила, что когда Россия находит какую-то новую военную тактику, украинцы всегда противодействуют этому.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как заработали на украинских беженцах миллионы евро. Разоблачено масштабное мошенничество среди румынских чиновников.

Также "Комментарии" писали о том, что британская разведка назвала самую распространенную небоевую причину потерь армии РФ – пьянство в российских войсках. Другие причины – это неумелое обращение с оружием, дорожно-транспортное происшествие и прочее.



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Источник: https://prm.ua/dlia-tysku-na-myrne-naselennia-rosiia-pochala-chastishe-zastosovuvaty-aviatsiiu-dlia-obstriliv-khersonshchyny-humeniuk/
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