Россия изменила тактику использования в Украине дронов-камикадзе: что известно

С помощью дронов-камикадзе оккупанты пытаются бить по местам, где по их данным, находится склад с боеприпасами.

РФ чаще начала использовать на войне в Украине дроны-камикадзе ZALA "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Вероятно, это из-за поставок нашей стране Switchblade 600. Об этом пишет волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm .

"С их помощью ССО РФ пытаются наносить удары по местам, где по их мнению находятся скопления боеприпасов, например по зеленым ящикам от снарядов", — пишут представители сообщества.

В сообщении говорится, что пока сложно сказать, сколько у российских кафиров есть "Ланцетов", однако их работа на фронте может быть попыткой российского командования отреагировать на поставки Украине так называемых "летучих джавелинов" — Switchblade 600.

"В то же время использование иранских дронов-камикадзе, которые называют "летучими мопедами", носит более массовый характер, россияне их используют по объектам инфраструктуры", — отмечают в InformNapalm.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Крыму военные части переведены на полную боевую готовность . Россия готовит мотострелковую дивизию из мобилизованных крымчан, жителей Краснодарского края и Адыгеи. На полуострове воинские части переведены в полную боевую готовность. В Генштабе рассказали, что в Крыму проводятся мероприятия по рассредоточению российских подразделений. Генштаб фиксирует прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, которая базируется в Севастополе около двух тысяч отмобилизованных лиц. В Буденновском Ставропольском крае, к 205 отдельной мотострелковой бригаде 49 общевойсковой армии Южного военного округа, за мобилизацией прибыло около 5 тысяч человек.