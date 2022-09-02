Российские информационные каналы сообщают, что РФ направила новый вертолет Ка-52М на военные действия в Украину. Это последняя версия путинского "летучего танка".

Россия испытывает новое оружие в Украине. Фото из открытых источников

Такие сообщения не вызывают особого изумления, ведь в начале нападения говорилось, что россияне могут использовать войну для испытаний разной военной техники. Что касается вертолета Ка-52М, то российское Минобороны говорит о государственных испытаниях этой модели. А высшее руководство страны уже проверяет Ка-52М в Украине.

По словам российских чиновников, их боевая машина себя зарекомендовала "хорошо", поэтому вертолет отправят на доработку в некоторых подсистемах.

Ка-52 – двухместный, тяжеловооруженный, двороторный вертолет, разработанный советским конструктором Николаем Камовым, усовершенствованная версия одноместного вертолета Ка-50. Машина поступила на вооружение русской армии в 1995 году и является первым в истории вертолетом с действующей системой катапультирования экипажа. Сам самолет Ка-52М первые полеты начал совершать в 2020 году.

За время службы вертолеты Ка-50 и Ка-52 участвовали во многих различных вооруженных конфликтах. Ка-50 поддержал русских военных во время второй чеченской войны, где впервые применил свое оружие против реального врага. В свою очередь Ка-52 использовался во время гражданской войны в Сирии. Сегодня эти машины используются преимущественно русской армией. В 2021 году контракт на закупку этих вертолетов подписал Китай.

По сообщениям от ВСУ, вертолет Ка-52 в Украине сбивали несколько раз в апреле, мае и июне. Возможно, именно поэтому российский самолет и дальше отправили на доработку.

Ранее портал "Комментарии" писал об украинских войсках, которые уничтожили российских военных.

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