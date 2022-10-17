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Россия использует на войне в Украине зенитные установки 70-летней давности (ВИДЕО)

17 октября 2022, 23:35
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ извлекает из своих составов зенитные установки АЗП-57. Известно, что они были разработаны еще в 1950-х годах. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Министерство обороны Украины в Twitter.

Россия использует на войне в Украине зенитные установки 70-летней давности (ВИДЕО)

Зенитная установка АЗП-57 (фото из открытых источников)

"Встреча на перекрестке. Пока украинская армия осваивает IRIS-T, NASAMS, Aspide, террористическое государство получает со своих составов зенитные установки 70-летней давности АЗП-57. Украина уверенно идет в будущее. Империя возвращается туда, где ей и место — в прошлое", – написали в оборонном ведомстве.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в российском Ейске бомбардировщик упал во дворе жилой многоэтажки. В Краснодарском крае российский Су-34 разбился во время тренировочного полета, самолет упал во дворе одного из жилых домов. По данным МЧС РФ, в результате падения самолета два человека погибли, 15 получили ранения. Позже о третьем погибшем сообщил вице-губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В краевом оперативном штабе отчитались о 19 раненых, из которых четверо в тяжелом состоянии. После аварии начался пожар — вспыхнуло топливо бомбардировщика. Также очевидцы сообщают о звуках взрывов. В Минобороны РФ уже заявили, что причиной инцидента стала вспышка одного из двигателей во время взлета. Летчик перед падением успел катапультироваться.

Также "Комментарии" информировали о том, что Резников рассказал, почему Россия и Иран решили объединиться. После очередной массированной атаки иранскими дронами-камикадзе столицы Украины должно стать очевидным для всего мира, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор. И весь цивилизованный мир должен совместно противостоять этому.



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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1582075419335225344/video/1
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