Россия ищет наемников для новых ЧВК. Набор объявили в Украине

Российские оккупанты в Крыму объявили о наборе наемников для новых ЧВК "Щит" и "Русич". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.

Россия ищет людей в Крыму для войны в Украине. Фото из открытых источников

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российская армия намерена создать новые частные военные компании для привлечения их в борьбе против украинских сил. По информации Центра национального сопротивления, такой набор объявили в Крыму.

Во вновь созданных ЧВК ищут бывших военных и сотрудников силовых структур, а предпочтение отдают офицерам. Чтобы заинтересовать жителей Крыма, российские оккупационные власти предлагают большое денежное вознаграждение за подписание контракта, а также обещают, что якобы никто из привлеченных не будет воевать на территории Украины.

Кроме поиска наемников для новых частных военных компаний, на украинском полуострове начали набирать добровольцев в охранные компании. Центру национального сопротивления также сообщает, что в крымские университеты пришло сообщение об отчислении студентов 3-5 курсов, которые затем могут быть мобилизованы в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опасном плане российских войск. Оккупанты планируют взорвать дамбу в Донецкой области и обвинить в этом ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия мобилизует украинцев на временно оккупированных территориях, в список попали даже люди с инвалидностью. Для них оккупанты нашли работу за рулем российских автомобилей. Кроме людей с инвалидностью, россияне забирают наркозависимых и людей с криминальным прошлым.

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